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Тоттенхэм и МЮ интересуются вратарем сборной Англии

Джордан Пикфорд может пойти на повышение.
Сегодня, 11:22
Джордан Пикфорд
Джордан Пикфорд

Голкипер Эвертона и сборной Англии Джордан Пикфорд по окончанию этого сезона может сменить клубную прописку.

Как сообщает Николо Скира, англичанином интересуются Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. Потенциальные детали сделки неизвестны.

Источник отмечает, что трансфер невозможен зимой из-за нежелеания "ирисок" расставаться с основным вратарем посреди сезона.

В рамках текущего сезона АПЛ Пикфорд провел 17 матчей, три из которых на ноль. Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.


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