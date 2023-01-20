Манчестер Юнайтед приложит максимум усилий для подписания летом Кейна

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Манкунианцы заинтересованы в приобретении англичанина в летнее трансферное окно. Руководство Манчестер Юнайтед уже начало изучать детали, связанные с возможным переходом Кейна.

Отметим, трансфер Кейна стоит на первом месте в списке приоритетов главного тренера Эрика тен Хага. Интерес к форварду также проявляет Бавария.

В свою очередь председатель совета директоров Тоттенхэма Дэниэл Леви хочет выручить с продажи ключевого футболиста не менее 100 млн евро.

В текущем сезоне на счету Кейна 15 голов и 1 ассист в 20 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий Манчестер Юнайтед призвал клуб подписать форварда Наполи.