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Манчестер Юнайтед приложит максимум усилий для подписания летом Кейна

Манкунианцы решили всерьез взяться за трансфер англичанина.
Сегодня, 22:14
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Манкунианцы заинтересованы в приобретении англичанина в летнее трансферное окно. Руководство Манчестер Юнайтед уже начало изучать детали, связанные с возможным переходом Кейна.

Отметим, трансфер Кейна стоит на первом месте в списке приоритетов главного тренера Эрика тен Хага. Интерес к форварду также проявляет Бавария.

В свою очередь председатель совета директоров Тоттенхэма Дэниэл Леви хочет выручить с продажи ключевого футболиста не менее 100 млн евро.

В текущем сезоне на счету Кейна 15 голов и 1 ассист в 20 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий Манчестер Юнайтед призвал клуб подписать форварда Наполи.

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