Экс-нападающий Манчестер Юнайтед призвал клуб подписать форварда Наполи

Экс-форвард Манчестер Юнайтед Энди Коул заявил, что нападающий Наполи Виктор Осимхен идеально подойдет "красным дьяволам".

"Думаю, что Виктор Осимхен в Наполи очень хорош и может стать долгосрочным вариантом для МЮ. Вопрос в том, готов ли Наполи отпустить его.

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Он подвижный, у него хороший прием мяча, он забивает и имеет приличные габариты. Я видел его игру против Ливерпуля, где он здорово связывал игру и забегал за спины защитникам", – заявил Коул в интервью Metro.

В текущем сезоне на счету 24-летнего нигерийца 12 голов и 3 ассиста в 14 матчах Серии А.