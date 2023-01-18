Манчестер Юнайтед согласовал условия контракта с главным талантом
Алехандро Гарначо надолго связал свое будущее с манкунианцами.
Манчестер Юнайтед договорился с Алехандро Гарначо о будущем контракте.
Как сообщает журналист Жак Тальбо, аргентинец подпишет договор на 6 лет. Также возможно продление еще на сезон.
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Аргентинец будет зарабатывать 30 тысяч фунтов. Помимо этого в соглашении предусмотрены бонусы за продуктивность.
В текущем сезоне он провел 7 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.