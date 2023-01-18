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Один из богатейших людей Великобритании изъявил желание приобрести Манчестер Юнайтед

Джим Рэтклифф хочет стать владельцем английского клуба.
Сегодня, 08:08
Джим Рэтклифф / Getty Images
Джим Рэтклифф / Getty Images

Манчестер Юнайтед может в будущем официально сменить владельца.

Один из богатейших людей Великобритании Джим Рэтклифф, который является главой химической компании Ineos, намерен приобрести английский клуб.

Представитель миллиардера официально заявил о том, что они претендует на покупку клуба у семьи Глейзеров: "Мы официально включились в этот процесс".

Как сообщает The Times, счас идет этап, на котором потенциальные покупатели должны официально зарегистрировать свой интерес в банке, осуществляющем процесс продажи. Рэтклифф сделал это первым. 

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Потом претенденты на клуб  должны ознакомиться с конфиденциальными финансовыми документами и взять на себя обязательство пройти надлежащую проверку перед возможной покупкой.

Ожидается, что официальные торги начнутся в следующем месяце.

Напомним, что Forbes оценивает состояние Джима Рэтклиффа в 16,3 миллиарда долларов. 

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед объявил об аренде форварда Бернли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Джим Рэтклифф

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