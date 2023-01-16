Манчестер Юнайтед намерен подписать хавбека сборной Бельгии

Юри Тилеманс может перебраться в стан "красных дьяволов".

Наставник МЮ Эрик тен Хаг намерен усилить центр поля команды. В сферу интересов "красных дьяволов" вошел Юри Тилеманс.

По сообщениям СМИ, переход может стать реальностью уже этой зимой. Контракт бельгийца с Лестером истекает летом, а "лисам" хочется заработать хоть что-то на игроке.

Потенциальные детали сделки не сообщаются. О переговорах клуба и игрока также на данный момент неизвестно.

На счету футболиста в текущем сезоне 18 матчей. Тилеманс оформил четыре забитых мяча и одну результативную передачу.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед ведет переговоры о продлении контракта с лидером клуба.