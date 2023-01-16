Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Рэшфордом о продлении контракта
Маркус заслужил на улучшенные условия в текущей форме.
Манчестер Юнайтед намерен сохранить лидера команды в своем составе. Речь о Маркусе Рэшфорде.
Как сообщает Manchester Evening News, "красные дьяволы" начали переговоры с англичанином о новом контракте.
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Детали потенциального соглашения неизвестны. Сообщается лишь то, что условия будут улучшены в сравнении с текущим договором.
Также отмечается, что манкунианцы готовы расстаться с Акселем Туанзебе, Филом Джонсом и Томом Хитоном уже этой зимой.
Стоит сказать, что Рэшфорд в последних нескольких матчах отличился восемью голами и двумя ассистами.