Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Рэшфордом о продлении контракта

Маркус заслужил на улучшенные условия в текущей форме.

Манчестер Юнайтед намерен сохранить лидера команды в своем составе. Речь о Маркусе Рэшфорде.

Как сообщает Manchester Evening News, "красные дьяволы" начали переговоры с англичанином о новом контракте.

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Детали потенциального соглашения неизвестны. Сообщается лишь то, что условия будут улучшены в сравнении с текущим договором.

Также отмечается, что манкунианцы готовы расстаться с Акселем Туанзебе, Филом Джонсом и Томом Хитоном уже этой зимой.

Стоит сказать, что Рэшфорд в последних нескольких матчах отличился восемью голами и двумя ассистами.