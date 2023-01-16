Варан высказался о шансах МЮ на чемпионство в АПЛ

Француз уверен, что у "красных дьяволах" есть шанс на трофей.

Защитник МЮ Рафаэль Варан поделился мыслями о шансах клуба на чемпионство в Англии.

По словам центрбэка, не исключено, что "красным дьяволам" удастся завоевать долгожданный трофей уже в этом сезоне.

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"Все возможно. Мы должны просто двигаться от матча к матчу. Впереди длинный и очень сложный путь. Каждая игра проходит крайне интенсивно, нужно прилагать много усилий. В каждой игре интенсивность такая же, как и в матчах Лиги чемпионов.

Очень высокий ритм. Игроки очень хорошо готовы физически. Мы знаем, как это сложно. Но мы ощущаем уверенность и силу. Надо просто использовать качество наших игроков при владении мячом", - заявил француз.

Стоит сказать, что Манчестер Юнайтед делит третье место с Ньюкаслом, имея 38 пунктов в активе и отстает от Арсенала на 9 баллов.