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Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Наполи

Манкунианцы уже готовятся оформить первый летний трансфер.
Сегодня, 12:54
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Недавно Манчестер Юнайтед взял в аренду у Бернли форварда Ваута Вегхорста.

Теперь в распоряжении у Эрика тен Хага есть два форварда, включая Антони Марсьяля. Однако нидерландец требует от руководства найти и подписать нападающего на долгие годы вперед.

В связи с этим "красные дьяволы" обратили внимание на Виктора Осимхена из Наполи.

По информации utdreport, который ссылается на итальянское издание Il Mattino, Манчестер Юнайтед занял место в очереди за 24-летним нигерийцем.

Сообщается, что многие посредники уже работают над тем, чтобы по окончанию сезона-2022/23 форвард Наполи продолжил свою карьеру в АПЛ.

В нынешнем сезоне Виктор Осимхен записал на свой счет 13 голов и 4 результативные передачи в 17 матчах во всех турнирах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи манчестер юнайтед Виктор Осимхен

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