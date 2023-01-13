Манчестер Юнайтед объявил об аренде форварда Бернли
Вегхорст будет выступать за манкунианцев до лета.
Манчестер Юнайтед арендовал форварда Бернли Ваута Вегхорста. Об этом клуб объявил в соцсетях.
"Красные дьяволы" арендовали 30-летнего игрока сборной Нидерландов до лета. О том, есть ли в договоре опция выкупа футболиста, пока неизвестно.
It's official: Wout Weghorst is a Red! ✍️🔴#MUFC— Manchester United (@ManUtd) January 13, 2023
Напомним, первую часть сезона Вегхорст провел в аренде за Бешикташ, где за 16 матчей турецкой Суперлиги форвард забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед выбыл из-за травмы до конца сезона.