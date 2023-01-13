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Манчестер Юнайтед объявил об аренде форварда Бернли

Вегхорст будет выступать за манкунианцев до лета.
Вчера, 23:56
Тен Хаг и Вегхорст / manutd.com
Тен Хаг и Вегхорст / manutd.com

Манчестер Юнайтед арендовал форварда Бернли Ваута Вегхорста. Об этом клуб объявил в соцсетях.

"Красные дьяволы" арендовали 30-летнего игрока сборной Нидерландов до лета. О том, есть ли в договоре опция выкупа футболиста, пока неизвестно.

Напомним, первую часть сезона Вегхорст провел в аренде за Бешикташ, где за 16 матчей турецкой Суперлиги форвард забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед выбыл из-за травмы до конца сезона.

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