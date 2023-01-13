Полузащитник Манчестер Юнайтед выбыл из-за травмы до конца сезона

Хавбек Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек из-за травмы больше не сможет сыграть в этом сезоне. Об этом сообщил главный тренер клуба Эрик тен Хаг.

"Он выбыл из строя до конца сезона – это плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что в долгосрочной перспективе его колено будет в порядке. К старту предсезонку он снова будет готов играть на самом высоком уровне", – сказал главный нидерландский специалист в интервью клубному сайту.

Напомним, ван де Бек получил повреждение колена в матче чемпионата Англии против Борнмута (3:0).

В текущем сезоне на счету 25-летнего нидерландца 7 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед договорился о трансфере Вегхорста.