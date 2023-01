Манчестер Юнайтед договорился о трансфере Вегхорста

Манчестер Юнайтед договорился о переходе Ваута Вегхорста.

"Красные дьяволы" заплатят Бешикташу 3 млн евро за досрочный разрыв аренды. Затем игрок перейдет к "красным дьяволам" в аренду из Бернли.

Сегодня, 12 января, Вегхорст прилетит в Манчестер для прохождения медосмотра. В ближайшее время ожидается официальное объявление.

