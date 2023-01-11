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Уотфорд хочет арендовать вингера Манчестер Юнайтед, на которого претендует Валенсия

При этом сам игрок не хочет вторую часть сезона провести в Чемпионшипе, имея возможность вернуться в Испанию.
Сегодня, 20:48
Факундо Пельистри / Getty Images
Факундо Пельистри / Getty Images

Манчестер Юнайтед изучает варианты отдать Факундо Пельистри в аренду до конца сезона-2022/23.

Одним из претендентов на 21-летнего уругвайца является Уофторд, который заинтересован в игроке.

Однако сам Пельистри не горит желанием играть в Чемпионшипе. По информации The Athletic, на вингера также претендуют несколько клубов Ла Лиги, в том числе Валенсия.

Сообщается, что тренерский штаб манкунианцев во главе с Эриком тен Хагом доволен самоотдачей игрока на тренировках, но сам футболист хочет иметь больше игрового времени.

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Зимой 2021 года Пельистри был отдан в аренду в испанский Алавес, где он провел полтора года. В 35 матчах он не отметился ни одним результативным действием.

Напомним, что в недавнем матче против Чарльтона (3:0) Факундо Пельистри вышел на замену на 85-й минуте, а пятью минутами позднее он отдал ассист на Маркуса Рэшфорда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уотфорд манчестер юнайтед

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