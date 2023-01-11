Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: прогноз на матч чемпионата Англии 14.01.2023

Команды встретятся в рамках 20-го тура АПЛ. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

Главным украшением 20-го тура АПЛ станет манчестрское дерби, которое 14 января будет принимать Олд Траффорд. Матч начнется 14 января в 14.30 по киевскому времени.

Для Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити этот матч принципиален не только как принципиальная встреча, он также важен для обеих команд, как важный этап в борьбе за очки. Команда Тен Хага должна вырывать победу, чтобы удержаться у топ-4, а от "горожанам" троих догонять Арсенал, лидирующий на пять очков.

Коэффициенты и ставки на матч 20-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед набрал ход, команда Эрика Тен Хага не проигрывает уже 8 матчей подряд и имеет счет 21-4 за этот отрезок. "Горожане" не могут похвастаться такими же результатами, но все равно они опережают соседей по Манчестеру на 4 очка и пытаются защитить эту разницу. Учитывая, что последняя встреча этих команд заверилась со счетом 6:3, манкунианцы точно хотят отомстить еще и в родных стенах.

Тем не менее, букмекеры считают именно команду Гвардиоли фаворитом, но это вряд ли будет легкая прогулка, "красные дьяволы" должны сделать выводы из прошлого матча.

Прогноз букмекеров на матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

победа Манчестер Юнайтед – 4,30

ничья – 3,90

победа Манчестер Сити – 1,82

Букмекеры ожидают, что матч будет очень жарким. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.74, а тотал менее 2.5 мяча – за 2.34. Если хозяева забьют сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. А поставить на "обе забьют" можно за 1.63.

Статистика противостояния Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

Команды провели между собой 189 матчей и преимущество до сих пор на стороне "красных дьяволов". При этом, как мы уже упоминали, в первом круге Сити разорвал МЮ со счетом 6:3.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

78 Победы 58

53 Ничьи 53

271 Голые 263

Кстати, последний матч этих команд стал и самым результативным их противостоянием. МЮ когда-то побеждал максимум со счетом 5:0.