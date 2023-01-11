iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: прогноз на матч чемпионата Англии 14.01.2023

Команды встретятся в рамках 20-го тура АПЛ. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 17:09
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити / Getty Images

Главным украшением 20-го тура АПЛ станет манчестрское дерби, которое 14 января будет принимать Олд Траффорд. Матч начнется 14 января в 14.30 по киевскому времени.

Для Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити этот матч принципиален не только как принципиальная встреча, он также важен для обеих команд, как важный этап в борьбе за очки. Команда Тен Хага должна вырывать победу, чтобы удержаться у топ-4, а от "горожанам" троих догонять Арсенал, лидирующий на пять очков.

Коэффициенты и ставки на матч 20-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед набрал ход, команда Эрика Тен Хага не проигрывает уже 8 матчей подряд и имеет счет 21-4 за этот отрезок. "Горожане" не могут похвастаться такими же результатами, но все равно они опережают соседей по Манчестеру на 4 очка и пытаются защитить эту разницу. Учитывая, что последняя встреча этих команд заверилась со счетом 6:3, манкунианцы точно хотят отомстить еще и в родных стенах.

Тем не менее, букмекеры считают именно команду Гвардиоли фаворитом, но это вряд ли будет легкая прогулка, "красные дьяволы" должны сделать выводы из прошлого матча.

Прогноз букмекеров на матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

  • победа Манчестер Юнайтед – 4,30
  • ничья – 3,90
  • победа Манчестер Сити – 1,82

Букмекеры ожидают, что матч будет очень жарким. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.74, а тотал менее 2.5 мяча – за 2.34. Если хозяева забьют сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. А поставить на "обе забьют" можно за 1.63.

Статистика противостояния Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

Команды провели между собой 189 матчей и преимущество до сих пор на стороне "красных дьяволов". При этом, как мы уже упоминали, в первом круге Сити разорвал МЮ со счетом 6:3.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
78 Победы 58
53 Ничьи 53
271 Голые 263

Кстати, последний матч этих команд стал и самым результативным их противостоянием. МЮ когда-то побеждал максимум со счетом 5:0.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Манчестер Сити

Статьи по теме

Ван Бастен посоветовал МЮ не подписывать Вегхорста Ван Бастен посоветовал МЮ не подписывать Вегхорста
Тен Хаг рекордно быстро набрал 20 побед за МЮ Тен Хаг рекордно быстро набрал 20 побед за МЮ
Кубок лиги: Манчестер Юнайтед и Ньюкасл пробились в полуфинал Кубок лиги: Манчестер Юнайтед и Ньюкасл пробились в полуфинал
Владельцы ПСЖ не собираются приобретать Ливерпуль или Манчестер Юнайтед Владельцы ПСЖ не собираются приобретать Ливерпуль или Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии
Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
просмотров

Последние новости

Европа19:06
Барселона готова избавиться от новичка ради возвращения Обамеянга
Европа18:56
Бекхэм посетил первую игру сына за Брентфорд Б - матч установил рекорд посещаемости
Европа18:22
Пети - о тренере Челси: Поттер - не волшебник
Украина18:10
Трансферы УПЛ: зимние переходы всех команд чемпионата Украины
НБА18:03
Форвард Орландо, пропустивший 2,5 года, вскоре вернется в игру
ММА17:54
Бои без правил: расписание боев и турниров
Украина17:50
Заря объявила о подписании контракта с бывшим игроком испанского чемпионата
Европа17:35
Тоттенхэм - Арсенал: прогноз на матч чемпионата Англии 15.01.2023
Европа17:25
Оливейра потребовал у UFC дать ему претендентский бой
Биатлон17:20
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK