Кубок лиги: Манчестер Юнайтед и Ньюкасл пробились в полуфинал

Чарльтон и Лестер прекратили свои выступления в турнире, без шансов уступив своим соперникам.

Во вторник, 10 января, состоялись первые два четвертьфинальные матча кубка английской лиги.

На Олд Траффорд пожаловал Чарльтон, который уже давно не бывал в Английской Премьер-лиге.

Еще в первом тайме манкунианцы вышли вперед. Антони получил передачу от Фреда на углу штрафной, немного сместился в центр и классным обводящим ударом послал мяч в дальний угол ворот - вратарь был бессилен.

А под самый конец матча Маркус Рэшфорд продлил свою голевую серию, оформив дубль: сначала англичанину ассистировал Факундо Пельистри, а затем - Каземиро. В обоих случаях десятый номер МЮ с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

Манчестер Юнайтед - Чарльтон 3:0

Голы: Антони, 21, Рэшфорд, 90, 90+4.

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 21 - 5

Удары в створ: 5 - 2

Фолы: 11 - 6

Атаки: 113 - 83

Манчестер Юнайтед: Хитон - Далот (Ван-Биссакка, 34), Магуайр, Мартинес, Маласия - МакТоминей, Фред (Эриксен, 60), Антони (Рэшфорд, 60), Мейну (Каземиро, 60), Гарначо - Эланга (Пельистри, 85).

Чарльтон: Мейнард-Брюер - Клар, Иннисс, Несс, Сессеньон (Стокли, 82) - Морган (Пейн, 66), Добсон, Фрэйзер - Рак-Сакьи (Генри, 82), Либерн, Блэкетт-Тэйлор (О'Коннелл, 61).

Предупреждение: Маласия.

В параллельной встрече на Сент-Джеймс Парк сошлись два представителя высшего английского дивизиона, Ньюкасл и Лестер.

Как и в недавнем матче чемпионата, сильнейшими оказались "сороки" - оба своих гола они забили во второй половине игры.

Сначала Дэн Берн из пределов штрафной отлично пробил в дальний угол ворот Дэнни Уорда, после чего Жоэлинтон повторил успех одноклубника, без проблем переиграв голкипера приезжей команды.

Ньюкасл - Лестер 2:0

Голы: Берн, 60, Жоэлинтон, 72.

Владение мячом:

Удары:

Удары в створ:

Фолы:

Атаки:

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ботман, Берн - Лонгстафф, Гимарайнш, Уиллок (Мерфи, 90) - Альмирон (Сен-Максимен, 84), Уилсон (Исак, 78), Жоэлинтон.

Лестер: Уорд - Кастань, Амарти, Фас, Томас (Ихеаначо, 64) - Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Перес, Барнс - Дака (Варди, 64).

Предупреждения: Лонгстафф, Берн, Ботман - Перес, Ндиди.