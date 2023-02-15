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Бекхэм не будет помогать кому-либо с покупкой Манчестер Юнайтед

Англичанин не хочет присоединяться к любому предложению по покупке его родного клуба.
Сегодня, 17:43
Дэвид Бекхэм / Getty Images
Дэвид Бекхэм / Getty Images

Манчестер Юнайтед был выставлен на продажу семейством Глейзеров и у всех желающих приобрести клуб есть время до 17 февраля, чтобы сделать официальное предложение Raine Group, инвестиционному банку, который отвечает за продажу.

Как сообщает The Telegraph, легенда Юнайтед Дэвид Бекхэм не присоединится ни к одной стороне по приобретению манкунианцев, даже к катарцам, несмотря на его недавнюю роль посла на чемпионате мира 2022 года.

По информации источника, Бекхэм, который сильно дорожит своей репутацией, не хочет снова оказаться под ударом, как это было в случае с катарским мундиалем, когда его раскритиковали. Поэтому он намерен со стороны наблюдать за продажей своего родного клуба.

Напомним, что эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани желает приобрести Манчестер Юнайтед, сделав данную сделка своим "личным проектом" - все из-за того, что он получил образование в Великобритании, а "красные дьяволы" стали тогда его любимой командой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Дэвид Бекхэм

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