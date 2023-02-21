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Модрич: "Хочу заслужить контракт с Реалом, а не получить в подарок"

Хорватский хавбек настроен серьезно.
Сегодня, 00:19
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Лука Модрич прокомментировал продление контракта с мадридским Реалом.

Хорватский хавбек заявил, что пока клуб с ним не связывался по поводу контракта, однако он абсолютно спокоен.

Сейчас Лука сосредоточен на том, чтобы набрать свою лучшую форму. Полузащитник хочет заслужить продление контракта, не получить его за старые заслуги.

"Мы еще не обсуждали контракт. Я спокоен. Такие вопросы немного утомляют, потому что я всегда говорю одно и то же: что я хорошо себя чувствую и что я хочу остаться в Реале.

Я хочу остаться, но намерен заслужить это право, а не получить контракт в подарок. Не хочу, чтобы дело было в истории, в моих достижениях.

Ничто не испортит моих отношений с Реалом, это клуб всей моей жизни", – приводит слова Модрича Marca.

Напомним, что 21 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между Ливерпулем и Реалом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич Реал Мадрид

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