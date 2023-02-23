Агент Забитцера: В Манчестер Юнайтед мы видим Марселя, который был в РБ Лейпциге

Марсель Забитцер, не сумев закрепиться в составе мюнхенской Баварии, был отправлен в аренду в Манчестер Юнайтед, где снова получает регулярное игровое время.

Роджер Виттманн, агент 28-летнего австрийца, в интервью для SPORT1 заявил, что то, как его клиент выступает в составе манкунианцев, напомнило ему времена РБ Лейпцига.

"Ему нравится сложность Английской Премьер-лиги! С самого начала было ясно, что АПЛ ему подходит. Он агрессивный игрок. Он делает там именно то, что может и это то, что ему нужно", - цитирует Виттманна utdreport.

"В Манчестере мы снова видим Марселя, который был в РБ Лейпциге. Я очень рад за него. Что будет летом? Посмотрим, когда придет время".

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С момента своей аренды из Баварии Марсель Забитцер принял участие в четырех матчах "красных дьяволов", в трех из них он вышел в стартовом составе.