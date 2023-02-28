Сногсшибательная красотка утешила Кариуса после поражения в финале Кубка лиги

Ньюкасл в решающем матче не сумел одолеть Манчестер Юнайтед.

В воскресtнье, 26 февраля, состоялся финал Кубка английской лиги, в котором встречались Ньюкасл и Манчестер Юнайтед.

В составе "сорок" дебютировал немецкий голкипер Лорис Кариус, который заменил в воротах дисквалифицированного Ника Поупа.

29-летний вратарь не сумел остановить манчестерскую команду, пропустив два гола - от Каземиро и Рэшфорда.

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Несмотря на поражение, возлюбленная Кариуаса Дилетта Леотта утешила своего мужчину.

Итальянская ведущая опубликовала фото в Instagram-stories, на котором целует немца. "Горжусь тобой", - написала девушка.

Отметим, что пара встречается с прошлого года, публикуя различные фотографии в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Каземиро предъявил претензии Фернандешу насчет эгоизма.