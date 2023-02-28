Сногсшибательная красотка утешила Кариуса после поражения в финале Кубка лиги
В воскресtнье, 26 февраля, состоялся финал Кубка английской лиги, в котором встречались Ньюкасл и Манчестер Юнайтед.
В составе "сорок" дебютировал немецкий голкипер Лорис Кариус, который заменил в воротах дисквалифицированного Ника Поупа.
29-летний вратарь не сумел остановить манчестерскую команду, пропустив два гола - от Каземиро и Рэшфорда.
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Несмотря на поражение, возлюбленная Кариуаса Дилетта Леотта утешила своего мужчину.
Итальянская ведущая опубликовала фото в Instagram-stories, на котором целует немца. "Горжусь тобой", - написала девушка.
Отметим, что пара встречается с прошлого года, публикуя различные фотографии в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Каземиро предъявил претензии Фернандешу насчет эгоизма.