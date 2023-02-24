Теперь ты хочешь снова быть вместе: Шакира выпустила новую песню о Пике

Бывшая жена Жерара Пике Шакира выпустила совместный трек вместе со своей соотечественицей Karol G.

Песня колумбийских певиц TQG (Te quiero grande в переводе с испанского ты был не на высоте - прим.) повествует о экс-защитнике Барселоны и пуэрто-риканском рэпере Anuel AA.

В сингле Шакира рассказывает о том, что уже забыла об испанце и сфокусирована на себе.

"Видеть тебя с новой девушкой мне было больно, но сейчас я сосредоточилась на себе.

Я забыла о том, чем мы жили, и это тебя обидело.

Моя жизнь даже стала лучше, клянусь, тебе больше не рады.

А то, что твоя девушка бросила в меня, меня не раздражает и не смешит", - поется в припеве.

Далее в тексте появляется информация, что якобы Пике хочет начать все сначала со своей экс-супругой.

"Теперь ты хочешь снова быть вместе. Я могу сказать, я не знаю, дождись меня там, потому что я не идиотка".

Стоит отметить, что песня войдет в новый альбом Karol G Mañana Será Bonito (завтра будет прекрасным - прим.) Клип на сингл вышел на ютубе сегодня утром и уже собрал около 3.5 млн просмотров.

Напомним, ранее Пике с его новой девушкой выгнали из ресторана.