iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Теперь ты хочешь снова быть вместе: Шакира выпустила новую песню о Пике

Колумбийская певица записала дуэт со своей соотечественницей Karol G
Сегодня, 12:30
Шакира и Karol G / Instagram
Шакира и Karol G / Instagram

Бывшая жена Жерара Пике Шакира выпустила совместный трек вместе со своей соотечественицей Karol G.

Песня колумбийских певиц TQG (Te quiero grande в переводе с испанского ты был не на высоте - прим.) повествует о экс-защитнике Барселоны и пуэрто-риканском рэпере Anuel AA.

В сингле Шакира рассказывает о том, что уже забыла об испанце и сфокусирована на себе.

"Видеть тебя с новой девушкой мне было больно, но сейчас я сосредоточилась на себе.

Я забыла о том, чем мы жили, и это тебя обидело.

Моя жизнь даже стала лучше, клянусь, тебе больше не рады.

А то, что твоя девушка бросила в меня, меня не раздражает и не смешит", - поется в припеве.

Далее в тексте появляется информация, что якобы Пике хочет начать все сначала со своей экс-супругой.

"Теперь ты хочешь снова быть вместе.

Я могу сказать, я не знаю, дождись меня там, потому что я не идиотка".

Стоит отметить, что песня войдет в новый альбом Karol G Mañana Será Bonito (завтра будет прекрасным - прим.) Клип на сингл вышел на ютубе сегодня утром и уже собрал около 3.5 млн просмотров.

Напомним, ранее Пике с его новой девушкой выгнали из ресторана.


Статьи по теме

Обидчик Днепра-1 сыграет с Вест Хэмом, Лацио - с АЗ: результаты жеребьевки Лиги Конференций Обидчик Днепра-1 сыграет с Вест Хэмом, Лацио - с АЗ: результаты жеребьевки Лиги Конференций
Эвертон Миколенко продлил контракт с основным вратарем Эвертон Миколенко продлил контракт с основным вратарем
Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги конференций: онлайн-трансляция Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги конференций: онлайн-трансляция
7.8 миллионов детей страдают: Рамос сделал заявление о войне в Украине 7.8 миллионов детей страдают: Рамос сделал заявление о войне в Украине
Помочь журналистам

Видео

Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига конференций14:20
Обидчик Днепра-1 сыграет с Вест Хэмом, Лацио - с АЗ: результаты жеребьевки Лиги Конференций
Европа14:13
Эвертон Миколенко продлил контракт с основным вратарем
Лига конференций13:50
Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги конференций: онлайн-трансляция
Европа13:35
7.8 миллионов детей страдают: Рамос сделал заявление о войне в Украине
Лига Европы13:21
Арсенал Зинченка сыграет со Спортингом, Манчестер Юнайтед встретится с Бетисом: результаты жеребьевки Лиги Европы
Лига Европы13:20
Определился соперник Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
ММА13:05
Амосов: Я обязан говорить об Украине, ведь медиа - это моя война
Лига Европы13:00
Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция
Киберспорт12:55
ESL Pro League Season 17: Eternal Fire сыграет с Fnatic, MIBR - G2 Esports
Украина12:35
Украинизация: Заря сменила логотип
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK