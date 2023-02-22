Дух Шакиры: Пике с новой возлюбленной выгнали из ресторана

Бывший футболист сборной Испании и Барселоны Жерар Пике в прошлом году расстался с колумбийской певицей Шакирой.

Испанский игрок недавно впервые появился на публике с новой возлюбленной Кларой Чиа, с которой он изменял певице.

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В СМИ попал видеоролик, на котором Пике вместе с Кларой спешно покидают японский ресторан в Барселоне.

Как сообщает Marca со ссылкой на слова автора ролика, владелец заведения отказал паре в обслуживании. Все дело в том, что он является поклонником Шакиры.

Напомним, Пике и Шакира были в отношениях с 2011 года и воспитывали двух сыновей.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду вошла в историю моды, став лицом модного бренда.