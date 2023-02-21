"Для меня счастье, для него - не знаю": Ванда Нара пролила свет на отношения с Икарди

Возлюбленная нападающего Галатасарая Мауро Икарди Ванда Нара поделилась подробностями своих отношение с аргентинцем.

Пара пережила непростой период, во время которого расставалась и несколько раз сходилась. По словам девушки, она счастлива с Мауро в браке.

"Икарди - мой муж, мы будем семьей всю жизнь. Мы вместе, мы всегда были семьей".

Читай также: Самая сексуальная фанатка чемпионата мира призналась в любви к Арсеналу

"Мы женаты уже почти 10 лет, для меня это счастье, для него – не знаю. Мы надеемся, что это продлится всю жизнь", - приводит слова Нары Today со ссылкой на эфир Rai Due.

Отметим, Ванда и Икарди женились в 2014 году, у пары есть два совместных ребенка и еще трое – от предыдущего брака Нары с футболистом Макси Лопесом.

Ранее сообщалось, что жена Икарди кардинально изменила имидж, презентовав себя в сексуальном стиле.