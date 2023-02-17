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Футбол

Самая сексуальная фанатка чемпионата мира призналась в любви к Арсеналу

Ивана Кнолл посетила центральный матч АПЛ между Арсеналом и Манчестер Сити.
Сегодня, 10:20
Ивана Кнолл / The Sun/thesun.co.uk
Ивана Кнолл / The Sun/thesun.co.uk

В среду, 15 февраля, в рамках перенесенного 12-го тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле принимал Манчестер Сити.

Данный поединок приковал огромное внимание, ведь команды борются за победу в национальном чемпионате.

Матч двух лучших команд Англии посетила самая сексуальная фанатка чемпионата мира Ивана Кнолл.

Девушка прилетела в Лондон, чтобы поддержать свой любимый клуб - Арсенал. Примечательно, что "канониры" подарили модели именную футболу с первым номером.

"Спасибо, Арсенал! Я так рада быть здесь!", - сказала Кнолл.

Отметим, что победу в матче одержал Манчестер Сити. На ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча АПЛ.


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