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Арсенал - Манчестер Сити 1:3 видео голов и лучших моментов матча 15.02.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка английской Премьер-лиги.
Сегодня, 07:42
Манчестер Сити обыграл Арсенал / Getty Images
Манчестер Сити обыграл Арсенал / Getty Images

В среду, 15 февраля, лондонский Арсенал в перенесенном матче 12-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Манчестер Сити.

"Канониры" потерпели поражение со счетом 1:3 в ключевом противостоянии и позволили сопернику потеснить их с первой позиции в турнирной таблице.

Гости сумели открыть счет в середине первого тайма усилиями Кевина Де Брюйне, который воспользовался грубой ошибкой Такехиро Томиясу. Тем не менее до перерыва положение выровнял Букайо Сака, реализовавший пенальти. Все же на 72-й минуте Джек Грилиш снова вывел "горожан" вперед, а спустя десять минут Эрлинг Холанд закрепил преимущество своей команды.

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко провел на поле весь матч.

Манчестер Сити после этой победы сместил Арсенал с первой строчки турнирной таблицы АПЛ. Обе команды имеют в своем активе по 51 баллу, но у лондонцев на один сыгранный матч меньше.

Вашему вниманию видео всех голов матча Арсенал - Манчестер Сити в 12-м туре АПЛ:

Арсенал - Манчестер Сити 1:3

Голы: Сака, 42 (пен.) - Де Брюйне, 24, Грилиш, 72, Холанд, 82.

Арсенал: Рамсдейл - Томиясу (Уайт, 83), Салиба, Габриэль, Зинченко - Эдегор, Жоржиньо, Джака (Виейра, 83) - Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 76).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аке - Родри, Силва, Марез (Аканджи, 61), Де Брюйне (Филлипс, 87), Гюндоган, Грилиш (Фоден, 77) - Холанд.

Предупреждения: Томиясу, Нкетиа - Уокер, Эдерсон, Грилиш.

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