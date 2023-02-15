Арсенал - Манчестер Сити 1:3: обзор матча и результат игры 15.02.2023

Пеп Гвардиола победил своего ученика на его же поле, благодаря чему возглавил гонку лидеров.

В среду, 15 февраля, в Лондоне на Эмирейтс состоялся перенесенный матч 12-го тура АПЛ между Арсеналом и Манчестер Сити.

Незадолго до поединка стало известно, что "канонирам" из-за повреждения не сможет помочь Томас Парти. Вместо него в старте вышел Жоржиньо.

В середине первого тайма Такехиро Томиясу допустил грубейшую ошибку: отдавая пас на вратаря, он не увидел, что на перехват побежал Кевин Де Брюйне. Хавбек Сити с удовольствием воспользовался подарком, из-за пределов штрафной перебросив Аарона Рамсдейла.

Под занавес тайма хозяева поля получили право на пенальти после того, как Эдерсон, у которого уже была желтая карточка, сбил в своей штрафной Эдди Нкетиа.

Судья вратаря пожалел, однако другого мнения был Букайо Сака - вингер пробил в тот угол, на который указывал бразилец (при этом сам он прыгнул в противоположный).

После перерыва подопечные Микеля Артеты продолжили владеть мячом, однако именно гости создали и реализовали лучшие моменты.

На 72-й минуте гости вновь вышли вперед. Бернарду Силва отдал разрезающий пас на Эрлинга Холанда, тот перевел мяч на Илкая Гюндогана, который в свою очередь сразу же дальше отдал на Джека Грилиша. Англичанин с помощью небольшого рикошета пробил Рамсдейла.

А еще через 10 минут "горожане" закрыли вопрос о победителе встречи. Гюндоган отдал пас вперед на Де Брюйне, который в касание отпасовал на Холанда. Норвежцу не составило труда обработать мяч и отправить его в дальний угол.

Это был финальный удар по шансам Арсенала отыграться. Манчестер Сити снова выиграл, благодаря чему обошел "канониров" в таблице на два очка. При этом у лондонского клуба остается матч в запасе.

Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити 12-го тура АПЛ

Арсенал - Манчестер Сити 1:3

Голы: Сака, 42 (пен.) - Де Брюйне, 24, Грилиш, 72, Холанд, 82.

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 10 - 9

Удары в створ: 1 - 6

Фолы: 11 - 15

Атаки: 89 - 92

Арсенал: Рамсдейл - Томиясу (Уайт, 83), Салиба, Габриэль, Зинченко - Эдегор, Жоржиньо, Джака (Виейра, 83) - Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 76).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аке - Родри, Силва, Марез (Аканджи, 61), Де Брюйне (Филлипс, 87), Гюндоган, Грилиш (Фоден, 77) - Холанд.

Предупреждения: Томиясу, Нкетиа - Уокер, Эдерсон, Грилиш.