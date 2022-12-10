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Самая сексуальная фанатка чемпионата мира изысканно потроллила Бразилию после поражения от Хорватии

Ивана Кнолл продолжает зажигать на чемпионате мира.
Сегодня, 09:50
Ивана Кнолл / Instagram
Ивана Кнолл / Instagram

В рамках 1/4 финала чемпионата мира сборная Бразилии встречалась с национальной командой Хорватии. Победитель противостояния определился в серии пенальти, где лучше оказались представители Европы (1:1, 4:2 по пенальти).

Преданная болельщица Хорватии Ивана Кнолл, которая получила статус "самой сексуальной фанатки на чемпионате мира в Катаре" решила потроллить сборную Бразилии.

После победы девушка в Instagram опубликовала видео, на котором показывает танец голубей.

"Потанцуй со своим голубем по пути домой", - подписала видео Кнолл.

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Таким образом, девушка сделала отсылку к матчу 1/8 финала, когда Бразилия танцевала после гола в ворота Южной Кореи (4:1). В том танце также принимал участие главный тренер Бразилии Тите, который сразу после матча с Хорватией подал в отставку.

Отметим, что девушка прославилась своим изящным видом именно на чемпионате мира в Катаре, где очень серьезные и строгие правила поведения.

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии установила необычное достижение, выйдя в полуфинал чемпионата мира.

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