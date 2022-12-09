iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хорватия не выигрывает в плей-офф в основное время с 1998 года

Необычное достижение.
Сегодня, 20:07
Игроки сборной Хорватии / Getty Images
Игроки сборной Хорватии / Getty Images

9 декабря сборная Хорватии стала первым полуфиналистом чемпионата мира в Катаре, обыграв сборную Бразилии в серии пенальти. Основное время закончилось со счетом 0:0, а дополнительное – 1:1.

Таким образом, Хорватия не может выиграть в матчах плей-офф в основное время уже с 1998 года, тогда в последний раз была обыграна сборная Нидерландов в матче за третье место.

А после этого, начиная с Евро-2008, сборная Хорватии не выиграла ни одного матча в плей-офф крупных турниров в основное время - 8 матчей подряд. Но есть одно исключение – финал ЧМ-2018, когда сборная уступила Франции 2:4.

Параллельно с этим Хорватия получила еще одно интересное достижение: сборная не проиграла ни одной серии пенальти на чемпионатах мира. В послематчевых сериях они обыгрывали Бразилию, Японию, росию и Данию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Хорватии

Статьи по теме

Хорватия - Бразилия 0:0 (доп. время 1:1, по пен. 4:2): видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Хорватия - Бразилия 0:0 (доп. время 1:1, по пен. 4:2): видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Ливакович - лучший вратарь серий послематчевых пенальти в истории чемпионатов мира Ливакович - лучший вратарь серий послематчевых пенальти в истории чемпионатов мира
Хорватия в серии пенальти обыграла Бразилию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2022 Хорватия в серии пенальти обыграла Бразилию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2022
Вратарь Хорватии установил рекорд ЧМ-2022 по количеству сейвов Вратарь Хорватии установил рекорд ЧМ-2022 по количеству сейвов
Помочь журналистам

Видео

Хорватия - Бразилия 0:0 (доп. время 1:1, по пен. 4:2): видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Хорватия - Бразилия 0:0 (доп. время 1:1, по пен. 4:2): видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

ЧМ-202221:17
Игрок Интера снова будет в финале ЧМ, повторит ли достижение Бавария?
ЧМ-202221:16
Хорватия - Бразилия 0:0 (доп. время 1:1, по пен. 4:2): видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
ЧМ-202220:59
Франция - главный фаворит турнира после вылета Бразилии: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-202220:45
Нидерланды - Аргентина: смотреть онлайн-трансляцию матча
ЧМ-202220:34
Ливакович - лучший вратарь серий послематчевых пенальти в истории чемпионатов мира
Формула 120:21
Альфа Ромео объявит об уходе Вассера после 12 декабря
ЧМ-202220:07
Хорватия не выигрывает в плей-офф в основное время с 1998 года
ЧМ-202220:00
Хорватия в серии пенальти обыграла Бразилию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2022
ЧМ-202219:40
Дидье Дешам удивлен, что Саутгейта не ценят на родине
Европа19:21
Вальдано: Кто не любит Месси – не любит футбол
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK