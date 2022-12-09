Хорватия не выигрывает в плей-офф в основное время с 1998 года

9 декабря сборная Хорватии стала первым полуфиналистом чемпионата мира в Катаре, обыграв сборную Бразилии в серии пенальти. Основное время закончилось со счетом 0:0, а дополнительное – 1:1.

Таким образом, Хорватия не может выиграть в матчах плей-офф в основное время уже с 1998 года, тогда в последний раз была обыграна сборная Нидерландов в матче за третье место.

А после этого, начиная с Евро-2008, сборная Хорватии не выиграла ни одного матча в плей-офф крупных турниров в основное время - 8 матчей подряд. Но есть одно исключение – финал ЧМ-2018, когда сборная уступила Франции 2:4.

Параллельно с этим Хорватия получила еще одно интересное достижение: сборная не проиграла ни одной серии пенальти на чемпионатах мира. В послематчевых сериях они обыгрывали Бразилию, Японию, росию и Данию.