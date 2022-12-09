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"Мой цикл завершился": Тите заявил об уходе с поста тренера сборной Бразилии

Ни одна стадия мундиаля не проходит без тренерской отставки.
Сегодня, 22:07
Тите / Getty Images
Тите / Getty Images

Будучи главным фаворитом чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре, сборная Бразилии не сумела пройти Хорватию, остановившись на стадии 1/4 финала.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер "селесао" Тите заявил, что его время во главе бразильской сборной подошло к концу - о своей будущей отставке он говорил еще в феврале.

"Как я уже сказал, мой цикл подошел к концу. Я уже давно говорил об этом. Я не собираюсь менять свое решение", - цитирует Тите talkSPORT.

Тите возглавил сборную Бразилии в 2016 году, сменив в должности Дунгу. 61-летний бразилец привел свою родную сборную к четвертьфиналу ЧМ-2018, где его остановила Бельгия. В 2019 году Бразилия стала триумфатором Копа Америка.

Данный мундиаль отмечается частотой отставок главных тренеров. Напомним, что недавно Испания объявила о том, что Луис Энрике покинет свой пост, который займет тренер испанской молодежки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тите бразилия сборная Бразилии Чемпионат мира 2022

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Хорватия - Бразилия 0:0 (доп. время 1:1, по пен. 4:2): видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

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