Сборная Испании отправила в отставку Луиса Энрике

Специалист во главе команды провалились на чемпионате мира.

В рамках 1/8 финала чемпионата мира сборная Испании сенсационно по пенальти проиграла национальной команде Марокко (0:0, 0:3 по пенальти).

Федерация футбола Испании официально объявила об отставке главного тренера команды Луиса Энрике.

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Организация поблагодарила тренерский штаб за проделанную работу, а также пожелала удачи в будущем.

Напомним, в 2019 году Энрике во второй раз возглавил сборную Испании. Под его руководством команда вышла в полуфинал Евро-2020.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Марокко повторил легендарное достижение Шовковского.