Очередная сборная лишилась наставника после вылета с ЧМ-2022

Но в этот раз решение было принято еще до старта турнира.

В матче 1/8 финала ЧМ-2022 Южная Корея бесславно проиграла Бразилии.

Наставник "азитаских тигров" Паулу Бенту на этом фоне объявил об уходе из сборной.

По словам Бенту, данное решение было принято еще до старта турнира, а именно в сентябре.

"Нужно думать о будущем, и оно не будет связано с игроками сборной Кореи. Я только что объявил об этом игрокам и президенту южнокорейской федерации. Это решение было принято ещё в сентябре. Мне нужно поблагодарить игроков за то, что они сделали. Они отдали все свои силы, и я рад и горд, что был их тренером", — заявил специалист.

Португалец возглавлял Южную Корею с 2018 года. Также он работал в Олимпиакосе, Крузейру и сборной Португалии.