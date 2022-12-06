Вратарь сборной Марокко повторил легендарное достижение Шовковского

Буну не пропустил в серии пенальти на чемпионате мира.

В рамках матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре сборная Марокко в серии пенальти одолела сборную Испании и прошла в четвертьфинал турнира.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей, так же не было забитых голов и в экстра-таймах.

В серии послематчевых пенальти испанцы не реализовали ни одного из трех своих ударов - Сарабия, Солер и Бускетс не смогли переиграть вратаря соперника Буну.

Таким образом голкипер Севильи повторил достижение Александра Шовковского, который до сегодняшнего дня был единственным вратарем, который не пропустил ни одного гола в рамках одной серии пенальти на чемпионатах мира.