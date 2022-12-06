Марокко - Испания: обзор и результат матча 1/8 финала ЧМ-2022
"Атласские львы" были удачливее в серии пенальти.
В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко встретилось с Испанией.
Команды показали футбол не лучшего качества, не сумев выявить победителя за 120 минут.
"Фурия Роха" владела мячем и инициативой на протяжении подавляющего времени матча, но отличная игра обороны марокканцев не дала им забить.
В итоге, и африканцы, и европейцы не смогли отличиться ни одним забитым мячем в основное и дополнительное время.
Дело дошло до серии пенальти, где благодаря усилиям Яссина Буну, взявшего два из трех пенальти сильнее оказалась сборная Марокко
Статистика матча 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко - Испания
Марокко - Испания 0:0 (3:0 пенальти)
Владение мячем: 24% - 76%
Удары: 6 - 11
Удары в створ: 3 - 2
Атаки: 64 - 177