Марокко - Испания: обзор и результат матча 1/8 финала ЧМ-2022

"Атласские львы" были удачливее в серии пенальти.

В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко встретилось с Испанией.

Команды показали футбол не лучшего качества, не сумев выявить победителя за 120 минут.

"Фурия Роха" владела мячем и инициативой на протяжении подавляющего времени матча, но отличная игра обороны марокканцев не дала им забить.

В итоге, и африканцы, и европейцы не смогли отличиться ни одним забитым мячем в основное и дополнительное время.

Дело дошло до серии пенальти, где благодаря усилиям Яссина Буну, взявшего два из трех пенальти сильнее оказалась сборная Марокко

Статистика матча 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко - Испания

Марокко - Испания 0:0 (3:0 пенальти)

Владение мячем: 24% - 76%

Удары: 6 - 11

Удары в створ: 3 - 2

Атаки: 64 - 177