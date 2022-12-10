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Герой дня: ТОП-10 фактов про Доминика Ливаковича

ISPORT рассказывает о голкипере сборной Хорватии, выигравшем вторую серию пенальти подряд.
Сегодня, 01:45
Getty Images
Getty Images

Национальная сборная Хорватии – авторы большой сенсации на стадии 1/4 финала чемпионата мира. Они смогли одолеть сборную Бразилии и выйти во второй полуфинал подряд.

Победили они бразильцев так же, как и японцев на стадии 1/8 финала – в серии послематчевых пенальти. А главным героем "лотереи" стал Доминик Ливакович – вратарь хорватской команды. ISPORT изучил его биографию и делится со своими читателями интересными фактами о жизни игрока.

Доминик Ливакович. ТОП-10 фактов по биографии

  1. Доминик Ливакович не первый в своей семье участник чемпионата мира по футболу. Он родственник бывшего форварда сборной Югославии Иосифа Скоблара. Его мама – двоюродная сестра экс-нападающего Ганновера и Марселя. Скоблар в свое время забивал на ЧМ-1962.
     
  2. У Доминика не "простые" родители. Его отец – Здравко Ливакович – бывший государственный секретарь Министерства транспорта. Дедушка Воймил был врачом-радиологом и членом правления родного футбольного клуба Задар.
     
  3. Ливакович женат на своей давней знакомой Хелене. Она тоже человек не чужой для спорта, ведь в юности долго занималась фигурным катанием.
  4. Начал играть в воротах через Икера Касильяса, позже начал увлекаться игрой Давида Де Хеа.
     
  5. Ливакович родился в "баскетбольном" городе Задар и начинал свою спортивную жизнь именно с баскетбола. "Он играл очень хорошо, он был лучшим в исполнении трех очковых бросков, его кумиром был Реджи Миллер". Также играл он и в волейбол, был отличным игроком в фут зал, но выбрал все же большой футбол.
     
  6. Относительно баскетбольного прошлого в жизни Ливаковича произошел один очень интересный эпизод. В 2008 году в Задаре построили спортивную арену "Дворец Крешимира Чошича". Когда в середине шли работы по установке паркета и баскетбольных колец, Ливакович как раз оказался рядом и, взяв баскетбольный мяч в руки, 13-летний Доминик совершил первый точный бросок в истории этой арены.
     
  7. Полтора года назад Ливакович по мнению авторитетного портала Transfermarkt стоил почти в два раза дороже – 15 миллионов евро против нынешних 8,5 млн. В целом вратарь на четвертом месте в списке самых дорогих игроков чемпионата Хорватии.
     
  8. На ЧМ-2022 Ливакович показал себя как мастер по отражению пенальти. Примечательно, что в своем дебютном матче за Хорватию он также принял участие в "лотерее" и проиграл ее чилийцам в товарищеском турнире. В составе Динамо Загреб у Ливаковича была серия пенальти против румынского Клужа – ее он выиграл.
     
  9. Еще немного о пенальти. Форвард сборной Франции Оливье Жиру трижды избивал пенальти Ливаковичу и все три удара реализовал. Поэтому если снова повторится финал ЧМ Хорватия – Франция, лучше хорватам пенальти в свои ворота не получать.
  10. Ливакович дважды встречался с донецким Шахтером и пропустил от украинского клуба пять голов. Оба матча против сборной Украины в 2017 году провел на скамье для запасных.

Ранее ISPORT рассказывал о биографии португальского нападающего Гонсалу Рамуша, а также о нидерландском форварде Коди Гакпо.


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