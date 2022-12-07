Герой дня: 10 фактов про Гонсалу Рамуша

ISPORT рассказывает о футболисте, который заменил Криштиану Роналду в сборной Португалии.

Сборная Португалии просто уничтожила команду Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, а главным героем матча стал нападающий Бенфики Гонсалу Рамуш.

Форвард вышел в стартовом составе впервые на этом первенстве, заменив Криштиану Роналду, начавшего этот матч на скамейке для запасных.

И Рамуш не подвел главного тренера, трижды поразив ворота соперника. ISPORT рассказывает самые интересные факты об этом футболисте.

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Родился в городке Ольян, который в 220 километрах в Лиссабоне и именно там начал заниматься футболом в возрасте 8 лет, в команде Ольяненсе.

Уже в 12 лет начал заниматься в Академии Бенфики, а в 18 дебютировал за вторую команду лиссабонцев в матче против резервистов Браги.

Его отец – Мануэль Рамуш – тоже был футболистом. Он выступал на флангах полузащиты за второстепенные португальские клубы, а также несколько раз сыграл за молодежную сборную Португалии.

На юниорском Евро среди игроков до 19 лет отличился хет-триком в полуфинале против Ирландии. Ни один игрок на том турнире не забил больше двух голов за весь чемпионат, поэтому Гонсалу стал лучшим бомбардиром, хотя в финале португальцы уступили Испанию, за которую дублем отличился Ферран Торрес.

В прошлом году Рамуш уже вместе с командой к 21 году снова проиграли в финале Евро. В этот раз немецкой команде, а сам Гонсалу забил всего один гол (в четвертьфинале итальянцам).

Источник: Getty Images

Еще один проигранный финал для Рамуша – Юношеская Лига УЕФА в сезоне-2019/20. Тогда Гонсалу забил целых 8 голов, 6 из в плей-офф, 2 в финале, но обыграть Реал это не помогло.

Великолепная игра Рамуша сместила Бенфику попрощаться как с Дарвином Нуньесом, так и с Романом Яремчуком. Глядя на результаты Гонсала в этом сезоне, выбор лиссабонцы сделали верный.

Единственный гол за взрослую сборную Португалии до матча со швейцарцами Рамуш забил три недели назад в товарищеском матче против Нигерии.

Рамуш – первый игрок с 1990 года, сделавший хет-рик в матче плей-офф чемпионата мира. Также он первый со времен Миро Клозе (2002), кто забил трижды своему первому матчу в основе на мундиале.

Свой первый хет-трик во взрослой карьере забил в Лиге чемпионов. Точнее, в квалификации к турниру в матче против датского Мидтьюлланда, а вообще первый гол в ЛЧ забил Ливерпулю в четвертьфинале прошлогоднего розыгрыша. Забивал Рамуш и украинской команде – Динамо Киев в плей-офф раунде отбора в ЛЧ этого сезона.

Источник: Getty Images

Уже в следующем году можно ожидать Рамуша в одном из топ-клубов Европы, а Бенфика может еще раз организовать драгоценный трансфер одной из своих звезд.