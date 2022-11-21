Герой дня: 10 фактів про Еннера Валенсію

Вашій увазі цікаві відомості про життя та кар’єру лідера збірної Еквадора.

У неділю, 20 листопада, збірна Катару в матчі-відкритті ЧС-2022 зустрічалась з Еквадором та поступилася з рахунком 0:2.

Героєм зустрічі став форвард Еннер Валенсія, який оформив дубль та був найяскравішим гравцем у тій грі.

Про 33-річного нападника мало його відомо, тому редакція ISPORT вирішила поближче познайоми Вас із, поки що, найкращим бомбардиром ЧС.

Топ-10 фактів про Еннера Валенсію:

- Еннер Валенсія не є родичем найкращого еквадорського футболіста - Хосе Антоніо Валенсії, хоча обидва починали в невеличкій дитячій команді під назвою Caribe Junior.

- Валенсія – вихідець з афро-еквадорців. Сім'я була бідною і навіть після того, як він підписав професійний контракт з місцевим Емелеком, йому доводилося жити на стадіоні.

- В 2016 році Валенсію прямо під час матчу збірної Еквадору хотіла заарештувати поліція – він не сплачував аліменти колишній дружині. Еннер симулював тяжку травму і разом зі Швидкою тікав від правоохоронців. Завершилось все тим, що арештовувати гравця передумали.

- В 2020 році рідну сестру Валенсії Ерчі викрали зловмисники, які вимагали 1,5 млн фунтів стерлінгів викупу. Поліція змогла знайти жінку і злодіїв у місцевому лісі. Її тримали в полоні 10 днів.

- Найжахливіший суперник Еннера – Депортіво Кіто. Проти цієї команди Валенсія зіграв 17 матчів (найбільше в кар'єрі) і жодного разу не забив їм. Будь яка інга команда, проти якої форвард зіграв хоча б 8 матчів, пропускала від нього мінімум одного разу.

- Цієї осені Валенсія зіграв проти київського Динамо чотири матчі, але жодного разу не забив. Цікаво, що за два роки, які він провів в Туреччині, проти Бешикташа Еннер зіграв стільки ж матчів;

- Навесні Валенсія також грав і проти Шахтаря – в рамках благодійного турне "гірників". Після чого виклав фото в футболці "гірників".

- Еннер забив п'ять останніх голів збірної Еквадору на чемпіонатах світу. Тричі в 2014 році і ось два голи Катару.

- Крім того, Валенсія став першим в історії гравцем, який забив дебютний м'яч чемпіонату світу з пенальті

- Гондурас став дуже важливою країною для Валенсії. Проти них він дебютував за збірну Еквадору, проти них він забив свій перший гол за збірну (вже в сьомому матчі), проти них він оформив дубль на чемпіонаті світу 2014 року.