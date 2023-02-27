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Празднование не помеха: Каземиро предъявил претензии Фернандешу насчет эгоизма

Даже во время празднования бразилец, который выиграл все на клубном уровне, проявляет менталитет победителя и максималиста.
Сегодня, 20:13
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Манчестер Юнайтед сумел прервать трофейную засуху, которая длилась практически шесть лет, благодаря победе над Ньюкаслом в финале кубка лиги.

Этот кубок стал первым для Бруно Фернандеша, который всегда говорил, что хочет выигрывать трофеи с "красными дьяволами". Он исполнил свою мечту, но нашелся один человек, который был недоволен его действиями в конце матча.

Во время празднования Каземиро подошел к португальцу и сказал, что тот должен был отдать пас на одноклубника, когда игроки Манчестера убежали в контратаку при счете 2:0. В том моменте Бруно сам протащил мяч, обыграл защитника, но не смог обыграть Лориса Кариуса, в то время, как рядом были свободны два игрока манкунианцев.

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Одним из них был Джейдон Санчо, который после матча попросил Фернандеша в следующий раз отдать ему пас. Бруно ответил "В следующий раз".

Напомним, что благодаря победе со счетом 2:0 Давид Де Хеа вышел на первое место по количеству "сухих" матчей за всю историю Манчестер Юнайтед.

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