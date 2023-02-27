iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Каземиро - о своем стиле игры: Я набрасываюсь на мяч, как на тарелку с едой

Бразилец с юмором рассказал о мотивации на поле.
Сегодня, 16:50
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Опорный полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро высказался о своем игровом стиле.

"Люди, которые уже знают меня, понимают, что я набрасываюсь на мяч, как на тарелку, как за тарелкой с едой. Это мой характер, это произошло не из-за того, что это был финал или что-то в этом роде. Я атакую каждый мяч так, как будто он последний.

Читайте также: Каземиро: В Манчестер Юнайтед я наслаждаюсь каждым моментом, как 15-летний ребенок

Я праздную так, потому что мне здесь нравится. Я покинул великий клуб, приехал в Англию, и люди задавались вопросом, почему я это сделал. Такие моменты, как этот, и есть ответ. Мы все знаем, что это только начало, но это не значит, что мы не можем быть счастливы. Это еще один трофей для меня, и я всегда рад этому, независимо от турнира", – сказал Каземиро в интервью TNT Brazil.

В текущем сезоне на счету 31-летнего бразильца 2 гола и 3 ассиста в 17 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каземиро манчестер юнайтед

Статьи по теме

"Ньюкасл прочувствовал ярость парней": Фьюри неистово поддерживал Манчестер Юнайтед в финале Кубка лиги "Ньюкасл прочувствовал ярость парней": Фьюри неистово поддерживал Манчестер Юнайтед в финале Кубка лиги
Вратарь Ньюкасла стал победителем кубка лиги, несмотря на поражение Вратарь Ньюкасла стал победителем кубка лиги, несмотря на поражение
Де Хеа побил рекорд Шмейхеля по "сухим" матчам за Манчестер Юнайтед Де Хеа побил рекорд Шмейхеля по "сухим" матчам за Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед выиграл первый трофей с 2017 года Манчестер Юнайтед выиграл первый трофей с 2017 года
Помочь журналистам

Видео

Александрия - Металлист 1925 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Александрия - Металлист 1925 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс19:28
Отец Фьюри: Усик недостоин равных условий с Тайсоном
НБА19:23
ЛеБрон услышал хруст своего голеностопа в моменте с травмой
НБА18:59
Владелец Милуоки согласился продать часть своих акций клуба за 3,5 миллиарда долларов
Европа18:51
Гендиректор Интера выступил с заявлением касаемо будущего Лукаку в клубе
Украина18:24
Александрия - Металлист 1925 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Киберспорт18:20
NaVi объявили о подписании состава PuckChamp по Dota 2
Украина17:59
Трубин сообщил Шахтеру, что хочет уйти - журналист
Европа17:49
Тренер Челси недоволен большой обоймой игроков в клубе
НБА17:37
Атланта подписала многолетний контракт с экс-тренером Юты
Европа17:20
Основной защитник ПСЖ выбыл до конца сезона из-за травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK