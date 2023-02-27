Каземиро - о своем стиле игры: Я набрасываюсь на мяч, как на тарелку с едой

Опорный полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро высказался о своем игровом стиле.

"Люди, которые уже знают меня, понимают, что я набрасываюсь на мяч, как на тарелку, как за тарелкой с едой. Это мой характер, это произошло не из-за того, что это был финал или что-то в этом роде. Я атакую каждый мяч так, как будто он последний.

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Я праздную так, потому что мне здесь нравится. Я покинул великий клуб, приехал в Англию, и люди задавались вопросом, почему я это сделал. Такие моменты, как этот, и есть ответ. Мы все знаем, что это только начало, но это не значит, что мы не можем быть счастливы. Это еще один трофей для меня, и я всегда рад этому, независимо от турнира", – сказал Каземиро в интервью TNT Brazil.

В текущем сезоне на счету 31-летнего бразильца 2 гола и 3 ассиста в 17 матчах АПЛ.