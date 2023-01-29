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Каземиро: В Манчестер Юнайтед я наслаждаюсь каждым моментом, как 15-летний ребенок

Бразилец очень доволен тем, как развивается его карьера на Туманном Альбионе.
Сегодня, 19:33
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Манчестер Юнайтед пробился в 1/8 финала кубка Англии, уверенно обыграв Рединг на Олд Траффорд со счетом 3:1.

Первым дублем в своей манкунианской карьере отметился опорник Каземиро. После матча бразилец поделился эмоциями от английского футбольного этапа своей жизни.

"Когда приезжаешь в новый клуб, всегда мечтаешь войти в историю, особенно когда видишь величие этого клуба. Мы знаем историю", — цитирует игрока Sky Sports.

"Я доволен своей адаптацией. Игроки и персонал действительно мне помогают. Они помогают и с английским языком, потому что мне он сложно дается, но я пытаюсь стать лучше".

Каземиро рассказал, что все в клубе делают все возможное, чтобы он был счастлив.

"Здесь все добры со мной, и с первого дня я чувствую себя здесь как дома. Я ценю все усилия, которые клуб приложил, чтобы привести меня сюда".

"В Манчестер Юнайтед мне очень комфортно. Я очень счастлив быть здесь и наслаждаться каждым моментом, как 15-летний ребенок! Но самое главное, чтобы команда прогрессировала".

"Соперники нас уже уважают, они знают, что мы сильны, что у нас хорошая динамика - тренер и игроки хорошо работают. Манчестер Юнайтед — большой клуб. Если мы посмотрим на титулы, это самый большой клуб в Англии".

Далее у Манчестер Юнайтед ответная встреча в рамках кубка лиги против Ноттингем Фореста. Напомним, что в первом матче команда Эрика тен Хага без проблем обыграла соперника со счетом 3:0.

Поединок состоится 1 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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