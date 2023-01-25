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Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед: огляд и результат матча Кубка футбольной лиги Англии

"Красные дьяволы" помешают Ньюкаслу взять первый трофей в эру шейхов
Вчера, 23:57
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед

В рамках полуфинала Кубка лиги МЮ встретился с Ноттингемом на чужом поле.

"Красные дьяволы" легко справились со своим оппонентом, добыв путевку в финал турнира.

Cперва Маркус Рэшфорд продолжил свою результативную серию, которая длится уже достаточно давно, открыв счет в начале встречи.

Еще в первом тайме Ваут Веггорст, забивший дебютный гол в футболке манкунианцев, а довершил разгром Бруну Фернандеш в конце встречи.

В финале турнира МЮ встретится с Ньюкаслом. Матч пройдет 26 февраля этого года.

Ответный матч состоится через неделю, а именно первого февраля.

Статистика матча Кубка Лиги Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед

Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Рэшфорд, 6, Вегхорст, 45, Фернандеш, 89.
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 13 - 15
Удары в створ: 4 - 6
Атаки: 94 - 104

Ноттингем: Хеннеси - Орье, Уоррелл, Маккенна, Лоди (Уильямс, 73) - Данилу (Колбек, 57), Фройлер, Скарпа (Лингард, 64), Джонсон, Гиббс-Вайт (О'Брайен, 73) - Сарридж (Боннавентуре, 64).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Маласия, Мартинес, Линделеф, Ван-Биссака - Эриксен (Фред, 71), Каземиро, Рашфорд (Рашфорд, 57), Фернандеш, Антони (Пеллистри, 71) - Вегхорст (Эланга, 85).

Предупреждения: Пеллистри


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