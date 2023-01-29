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Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1 видео голов и лучших моментов матча 28.01.23

Вашему вниманию самые яркие моменты кубкового поединка.
Сегодня, 09:55
Манчестер Юнайтед победил Рединг / Getty Images
Манчестер Юнайтед победил Рединг / Getty Images

В субботу, 28 января, Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Рединг в рамках 1/16 финала Кубка Англии.

Манкунианцы одержали победу над представителем Чемпионшипа со счетом 3:1 и завоевали путевку в следующий этап соревнований.

После безголевого первого тайма во второй половине встречи дубль на свой счет записал Каземиро, забив два мяча с интервалом в четыре минуты. Вскоре Рединг остался в меньшинстве после удаления на 65-й минуте Энди Кэрролла и практически сразу же пропустил от Фреда. Один гол гости все же сумели отквитать усилиями Амаду Мбенге.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Юнайтед - Рединг в 1/16 финала Кубка Англии:

Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1

Голы: Каземиро, 54, 58, Фред, 67 - Мбенге, 72

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Маласия – Каземиро (Мейну 73), Эриксен (Фред 67) – Антони, Фернандеш (Пельистри 68), Рашфорд (Гарначо 68) – Вегхорст (Эланга 73)

Рединг: Ламли (Буазанис 75) – Ядом, Макинтайр, Холмс, Гойлетт (Мбенг 69), Лум (Форна 62) – Хендрик (Крейг 76), Баба, Инс – Кэррол, Жоау (Лонг 76)

Предупреждения: Маласия 78 - Кэррол 60

Удаление: Кэррол, 65 (вторая желтая).

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