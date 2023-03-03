Фанат Ньюкасла опозорился из-за своего тату в честь финала Кубка лиги

Болельщик английского клуба так хотел победы своей команды над Манчестер Юнайтед, но итог его разочаровал.

В рамках финала Кубка английской лиги Ньюкасл встречался с Манчестер Юнайтед. "Сороки" впервые за долгое время вышли в финал национального турнира, чем мотивировали своих болельщиков поддержать их.

Один из фанатов в преддверии решающего матча решил предугадать исход встречи. Крис Кук сделал татуировку на ноге с надписью: "Tell me ma me ma, NUFC Cup winners" (Скажи мне, мама, мама, Ньюкасл – победитель кубка") и дата финала - 26 февраля 2023 года.

Кук отмечает, что текст был выбран не случайно, ведь эти слова поются в песни, которую они поют с друзьями.

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Стоит отметить, что Крис не помнит большею часть игры, ведь выпил слишком много алкоголя.

"Если честно, я не могу вспомнить большую часть матча, так как я и мои друзья пили весь день и праздновали, поэтому поражение не задело меня", - приводит слова Кука The Sun.

По словам болельщика, родственники отреагировали на тату по-разному.

"Моя восьмилетняя дочь Хани считает это забавным, и моя мама не возмущается, но моя бабушка это ненавидит. Она всегда была противником татуировок, а я весь в них. Я думаю, что татуировка Ньюкасл Юнайтед зашла слишком далеко.

Отметим, что финальный матч закончился победой Манчестер Юнайтед со счетом - 2:0.

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