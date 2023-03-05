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Футбол

В АПЛ могут ввести лимит на легионеров

Так FA хочет поддержать британских футболистов.
Сегодня, 12:33
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

В английской Премьер-лиге может появится лимит на легионеров, сообщает The Times.

Футбольная ассоциация (FA) обеспокоена резким снижением количества английских футболистов в матчах АПЛ. Считается, что это последстввия брексита.

За два последних трансферных окна английские клубы подписали в два раза больше иностранцев, чем когда-либо в истории. При этом в матчах участвует обычно лишь от 28% до 30% англичан.

"Очень важно ограничить приток игроков. После брексита число англичан в возрасте до 21 года, которые получают игровое время, сократилось примерно в два раза. Эта тенденция беспокоит нас", – сказал глава FA Марк Буллингем.

А потому сейчас ассоциация рассматривает введение лимита на легионеров. Одним из вариантов является мягчение визовых правил для ограниченного числа иностранцев в обмен на гарантии игрового времени для англичан.

"Эта система позволит клубам подписывать меньшее число игроков при более мягких требованиях. Они смогут подписать явно талантливого игрока до того, как он наберет необходимое количество очков для получения визы. Тогда его купят не за 30 млн фунтов, а за 3 млн.

Энцо Фернандес и Михаил Мудрик были интересны клубам АПЛ в прошлом году. Тогда они, вероятно, смогли бы получить разрешение на работу. Но их купили в этом году, и это, вероятно, обошлось в 20 раз дороже, чем могло бы. Нужен контроль – это ключевой момент. Нельзя просто открывать шлюзы", – сказал Буллингем.

 


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