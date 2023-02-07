Поттер - о больших тратах Челси: Завидовать плохо

Главный тренер Челси Грэм Поттер прокомментировал критику в адрес клуба ввиду больших трат на покупку игроков.

"Завидовать плохо. Я никогда никому не завидовал. Я старался работать и показывать максимум в имеющихся обстоятельствах. Лучше сравнивать свои достижения в настоящем с тем, чего вы добивались в прошлом, а не думать о других, потому что вы не знаете контекста ситуации.

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Я понимаю, что таков мир, в котором мы живем. Все нормально. Большинство тренеров хотели бы оказаться на моем месте", – сказал Поттер в интервью The Sun.

Напомним, после прихода новых владельцев во главе с Тоддом Боули Челси подписал 16 игроков, на которых потратил 676 млн евро с учетом бонусов и аренд.