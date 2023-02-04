"Тяжесть в ногах": Тренер объяснил провал Мудрика в дебютном домашнем матче за Челси
Главный тренер Челси Грэм Поттер прокомментировал выступление Михаила Мудрика в матче чемпионата Англии с Фулхэмом (0:0).
Украинский вингер в этом поединке дебютировал в стартовом составе "синих", а также на домашнем стадионе Стэмфорд Бридж, но продемонстрировал слабую игру и особо полезными для команды действиями не отметился, после чего был заменен в перерыве.
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По словам наставника Челси, причиной неудачного выступления Мудрика стали проблемы со здоровьем, которые у него были на неделе.
"Такое случается с молодыми игроками. У него была сильная простуда на этой неделе, он чувствовал тяжесть в ногах. Мы не хотели им рисковать. У нас были замены, Мадуэке хорошо вошел в игру", - сказал Поттер в комментарии beIN SPORTS.
Отметим, что для Мудрика матч с Фулхэмом стал вторым в составе Челси после перехода из Шахтера во время зимнего трансферного окна.