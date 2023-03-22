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Ярмоленко: Русофобия в сборной на достаточном уровне

Украинский вингер порадовал хорошими новостями
Сегодня, 19:58
Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Александр Караваев / УАФ
Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Александр Караваев / УАФ

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко расказал о том, как в национальной команде относятся к россии и к русским.

По словам игрока, русофобия в стане "сине-желтых" на достаточно хорошем уровне.

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"Я думаю, что русофобия в сборной на довольно приемлимом уровне.

Не знаю, можно ли у вас материться. Зачем нам смотреть на разных нехороших людей, скажу так, если в нашей стране множество своих героев и нормальных людей, которыми мы должны гордиться. Мы должны воспитывать своих детей по их примеру. Мне лучше говорить о людях, которые этого заслуживают. А орки пусть там у себя и о себе говорят".

Также Ярмоленко рассказал, были ли игроки, которые через него пытались помочь Украине.

"Игроки Вест Хэма говорили мне, что могут помочь. Особенно чешские игроки Вест Хэма. Но не финансово, они были готовы организовать бесплатное проживание и питание для украинских беженцев в Чехии. А о том, кто сколько готов дать, ни с одним иностранным футболистом не разговаривал, - заявил украинец в эфире Телебачення Торонто.


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