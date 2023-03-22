Ярмоленко: Думаю, у Ротаня большое тренерское будущее

Вингер и один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о том, как ему и партнерам работается под руководством Руслана Ротаня.

Как мы можем встретить главного тренера? Нормально встретили, работаем, все хорошо, слушаем новые требования. Нам интересно. Все супер. Все ребята знают, каким хорошим футболистом был Руслан Петрович.

Также Ярмоленко считает, что у Ротаня большое будущее в качестве главного тренера.

Он – хороший тренер, думаю, у него очень большое будущее. Он показал это результатами с молодежной сборной. Мы слушаем и стараемся делать то, что говорит он и его тренерский штаб.

Прогноз на матч с Англией делать не буду. Я все-таки футболист, мое и моих партнеров по сборной дело – работать и сделать так, чтобы наши болельщики были довольны результатом. Будем пытаться это сделать", – сказал Ярмоленко в эфире Телебачення Торонто.

Напомним, сегодня состоялась пресс-конференция Руслана Ротаня перед игрой с Англией.