Ротань: Мудрик - бриллиант, которым нужно дорожить, интеллект Зинченко - главный прогресс футбола

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань посетил пресс-конференцию в преддверии товарищеского матча с Брентфордом.

Украинский специалист высказался об адаптации Михаила Мудрика в лондонском Челси.

"Михаил – это талант. Весь потенциал, который он должен показать, еще предстоит увидеть. Уверен, что через несколько месяцев он будет у АПЛ на ключевых ролях. Сейчас он мотивирован, очень хочет сыграть на Уэмбли. Такими бриллиантами должны дорожить, доверять им. Они должны чувствовать, что они важны уже не для молодежной сборной, а для национальной. Также для Челси. Это мотивация, которая должна дать ему уверенность".

Ротань высказался о важности поединка со сборной Англии в отборе на Евро-2024.

"Матч на Уэмбли – это матч страны, а не только игроков и тренеров. Хочу поблагодарить народ Великобритании, который поддерживает в войне, которую наша страна ведет сейчас. Назовем это врагом, потому что по-другому, вероятно, не называется. Для нас важна поддержка. Мы вам благодарны.

Это матч за наших бойцов и воинов, которые стоят. Прекрасно понимаем, что происходящее в Украине – это очень страшно. Ребята должны, прежде всего, быть мотивированными, мы должны порадовать их игрой и результатом, дать надежду стране. Дать эмоции, которых нашему народу сейчас не хватает".

Наставник отметил поддержку украинских фанатов в Великобритании.

"Мы рассчитываем на патриотических людей, которые поддерживают нас. Для нас каждая поддержка важна. Матч на Уэмбли будет в дружеской атмосфере, но будет большой бой на поле. От этого выиграют и футбол, и люди, которые придут поддержать нас украинцев как нацию".

Ротань отметил украинское представительно в английском чемпионате.

"Зинченко, Ярмоленко, Забарный, Миколенко являются профессиональными и эмоциональными людьми. Они очень поддерживают страну по всем направлениям. Они очень мотивированы. Они лидеры для нашей сборной, для молодых ребят. Они – пример для всех людей, всех спортсменов, которые смотрят на них. Считаю, что таких игроков должно быть еще больше. Буду доволен, если наши футболисты в будущем еще пополнят клубы АПЛ. Для сборной это будет очень хорошо, я бы этого хотел.

Зинченко? Интеллект Александра - это главный прогресс и нашей команды, и футбола. Футбол лучше, когда есть игроки с интеллектом уровня Зинченко. Это фантастика, если честно. Мне всегда нравились такие футболисты. Если таковых будет больше, то футбол будет лучше и разнообразнее. Для зрителей он становится удивительным".

Украинский тренер оценил шансы того, что Мудрик может сыграть на позиции центрального форварда.

"Думаю, что этот вопрос, пожалуй, больше к матчу. У нас завтра товарищеская встреча с Брентфордом, где нужно будет посмотреть ключевые связи, состояние игроков, их понимание игры. И потом сделать выводы и готовиться к игре с Англией. Могу сказать, что все возможно. Михаил может там сыграть, у него есть качества центрфорварда".

Ротань высказался о травмированных в национальной команде.

"Что касается здоровья наших игроков, то Забарный травмирован и не готов к матчу. Общались с врачами команды Ильи и пришли к выводу, что его нельзя использовать в этой игре. Что касается Ярмоленко, у него есть повреждения, он не тренируется в основной группе. Но все возможно, до матча есть еще время. Может быть, Андрей будет готов. Есть небольшая простуда у Сидорчука и Цыганкова. Думаю, что один день – и все будет хорошо. Пока это такие у нас сегодня проблемы".

Отметим, что завтра, 23 марта, сборная Украины сыграет с Бренфтордом. Уже в воскресенье, 26 марта, украинская команда сыграет с Англией в рамках отбора на Евро-2024. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.