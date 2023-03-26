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Мудрик - худший футболист в матче против Англии по версиям WhoScored и Sofascore

Украинский вингер снова не впечатлил в игре за национальную команду.
26 марта, 21:26
Англия - Украина / Getty Images
Англия - Украина / Getty Images

В рамках второго тура отбора ЧЕ-2024 Украина встретилась с Англией.

Статистические порталы WhoScored и Sofascore выставили оценки по завершению поединка.

Эксперты обоих сайтов сошлись в мнении, что худшим игроком в составе "сине-желтых" стал Михаил Мудрик.

Whoscored поставили вингеру 5.7 балла, а лучшим в коллективе Ротаня по их мнению, был дебютант Александр Сваток.

Sofascore оценил игру Михаила в 5.8, а лучшим считают Анатолия Трубина.

Напомним, что и в прошлом матче сборной Украины против Шотландии худшим был Мудрик.


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