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Мудрик - худший футболист сборной Украины в матче против Шотландии, среди тех которые вышли в старте по версиям WhoScored и Sofascore

Статистические порталы посчитали, что украинец провел плохой поединок.
Сегодня, 00:37
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик
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В рамках перенесенного матча первого тура группового этапа Лиги наций сборная Украины уступилау Шотландии на чужом поле (3:0).

Сайты WhoScored и Sofascore традиционно оценили игру футболистов по завершению матча.

Статистические порталы признали худшим игроком в составе Украины, среди тех кто играл с первых минут Михаила Мудрика.

WhoScored оценил игру Мудрика в 5,7. SofaScore поставил немногим больше, а именно 5.9.

Также оба сайта признали лучшим Анатолия Трубина поставив ему 6.7 и 7.0 соответственно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Михаил Мудрик
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Шотландия - Украина 3:0: видео голов и обзор матча
Шотландия - Украина 3:0: видео голов и обзор матча

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