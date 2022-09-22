Мудрик - худший футболист сборной Украины в матче против Шотландии, среди тех которые вышли в старте по версиям WhoScored и Sofascore

В рамках перенесенного матча первого тура группового этапа Лиги наций сборная Украины уступилау Шотландии на чужом поле (3:0).

Сайты WhoScored и Sofascore традиционно оценили игру футболистов по завершению матча.

Статистические порталы признали худшим игроком в составе Украины, среди тех кто играл с первых минут Михаила Мудрика.

WhoScored оценил игру Мудрика в 5,7. SofaScore поставил немногим больше, а именно 5.9.

Также оба сайта признали лучшим Анатолия Трубина поставив ему 6.7 и 7.0 соответственно.