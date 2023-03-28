Мэйсон Гринвуд: история скандального игрока Манчестер Юнайтед

История Мэйсона Гринвуда показывает, что природный талант - это еще не гарант успеха. Важно, чтобы этот талант работал в связке с умной головой, которая остановит тебя от принятия неверных, а порой даже губительных решений.

Журналист The Athletic Лори Уитуэлл подробно рассказал историю одного из главных талантов не только Манчестер Юнайтед, но и своего поколения, описал все его ошибки, начиная со времен академии "красных дьяволов", необдуманные решения в составе сборной Англии и то самое судебное разбирательство, которое оставило множество вопросов.

ISPORT представляет адаптацию его текста, которая может быть поучительной для молодых футболистов, которые находятся лишь на пути своего становления в футболе.

Мэйсон Гринвуд: предыстория

Манчестер Юнайтед давно знал, что Мэйсон Гринвуд — особый случай. Футболист, способный на редкие подвиги на поле, требовал особого внимания и за его пределами.

"Большинство спортсменов не знают, что они добьются успеха. Но он попал в категорию, где в 10 лет он знал, что это было наверняка", — сказал на условиях анонимности один из тех, кто работал с Гринвудом.

"У Мэйсона было что-то от Уэйна Руни и от Газзы (Пол Гаскойн). В 999 случаях из 1000 футболистами становятся, но он подходит под категорию прирожденных. Необъяснимо, почему он может делать то, что делает. Он может просто забивать голы в безвыходных ситуациях".

Источник: Getty Images

Гринвуд не забивает уже больше года. Его последний матч прошел в Брентфорде 19 января 2022 года, и результаты внутреннего расследования клуба могут означать, что у него никогда не будет возможности добавить голов к своим уже забитым 35 в 129 играх за манкунианцев.

Англичанин был арестован через 11 дней после того матча в западном Лондоне, а в октябре ему были предъявлены обвинения в попытке изнасилования, нападении с причинением телесных повреждений, а также в контроле и принуждении, причем все это относилось к одной и той же женщине.

В прошлом месяце Королевская прокуратура (КП) прекратила разбирательство против Гринвуда, сославшись на отзыв ключевых свидетелей и появление новых материалов. Представитель КП сказал, что это означает, что "больше не существует реальной перспективы осуждения".

Но аудиозаписи и фотографии, послужившие поводом для этого дела, все еще существуют.

Проблемы с дисциплиной

Оле Гуннар Сульшер, тренер, который подарил Гринвуду дебют за первую команду МЮ в возрасте 17 лет в марте 2019 года, защищал молодого игрока на пресс-конференциях и опровергал сообщения о том, что игрок дважды опаздывал на тренировку. "Он всегда приходит вовремя", — говорил Сульшер.

Но появления Гринвуда на тренировочной базе в Кэррингтоне в целом вызывали беспокойство. Не раз сотрудникам было трудно установить его точное местонахождение.

Гринвуд не отправился на матчи против Ньюкасла и ПСЖ в октябре 2020 года. За кулисами многие люди считали его отсутствие необъяснимым. Затем Гринвуд без предупреждения пропустил выездную игру против Эвертона в следующем месяце, так как не появился в отеле команды.

Гринвуд и Сульшер / Источник: Getty Images

Вечеринки во время COVID-19 и бездействие властей

Во время вспышки пандемии COVID-19 в Манчестер Юнайтед было несколько молодых игроков, которые иногда с трудом соблюдали карантинные ограничения. Мэйсон Гринвуд был среди них.

Гринвуда видели, как он разгоняет свой Мерседес-Бенц вокруг Олтрингема, к юго-западу от Манчестера, когда правила предписывали людям оставаться дома. Он также устраивал вечеринки, несмотря на запрет на собрания.

Полиция была в курсе, но вместо того, чтобы предпринимать какие-либо официальные меры, офицеры посетили базу Юнайтед в Кэррингтоне, чтобы потребовать от клуба более строгого контроля над их ярким молодым талантом.

Легче сказать, чем сделать, подумали сотрудники, которые слышали историю о том, как Гринвуд однажды улизнул из своего дома через окно спальни, чтобы скрыться от родителей.

В сентябре 2020 года, MailOnline сообщил, что Гринвуд организовал "пять или шесть" вечеринок в нарушение правил социального дистанцирования.

Источник: Getty Images

Шон МакКей, который жил по соседству с домом, который Гринвуд арендовал, сказал в то время: "Музыка могла звучать до 4 или 5 утра, не давая мне уснуть благодаря этому глубокому гулкому басу".

"Дом сотрясался, раздавалось множество повышенных голосов и смеха. Однажды ночью группа детей стояла у входной двери и кричала: "Мэйсон Гринвуд, нам все равно, кто ты. Ты дерьм*вый футболист. Впусти нас, или мы сломаем тебе ноги".

Киран МакЛернон, ИТ-консультант, сказал, что это были "большие ночи". Выступая на пороге своего дома в прошлом году, он сказал: "По сути, много людей входит и выходит. Из-за улицы, на которой мы живем, это все профессионалы в возрасте от 24 до 30 лет, поэтому мы идем в центр города и работаем там".

"Музыка не была чем-то сумасшедшим для меня. Говоря это, я знаю, что некоторые из соседей жаловались на шум и все, что срабатывало. В то время я заметил относительно регулярные вечеринки, может быть, раз в пару недель".

Это привлекло внимание властей.

"В самый первый карантин у него действительно были проблемы", — говорит первый источник. "Полиция руководствовалась здравым смыслом. Они не хотят арестовывать известных людей".

Источник: Getty Images

Дебютный вызов в сборную Англии и скандал с Филом Фоденом

На этом этапе у МЮ были опасения по поводу Гринвуда. Клуб желал, чтобы он больше спал и сосредоточился на футболе. Именно из-за этого Юнайтед не хотел отпускать его в лагерь сборной Англии. Персоналу было удобнее, чтобы Гринвуд оставался в Кэррингтоне, где они могли бы более регулярно с ним работать.

Тем не менее, Гарет Саутгейт вызвал Гринвуда, которому тогда было 18 лет, на матчи Лиги наций против Исландии и Дании в сентябре 2020 года. Гринвуд закончил сезон-2019/20 в отличной форме, забив пять голов в 13 играх после рестарта, и Саутгейт позвонил ему лично, чтобы сообщить о своем выборе.

Однако в Юнайтед были некоторые опасения, которые усугубились, когда Гринвуд провел пресс-конференцию через Zoom с группой английских репортеров.

Люди в клубе считали Гринвуда человеком, которому потребуется много тренировок, чтобы уверенно выражать свои мысли, и были раздражены тем, что он оказался в центре внимания.

Сотрудники Футбольной ассоциации понимали, что Юнайтед очень защищает Гринвуда, но считали, что его первая игра за сборную — это положительная история, которой стоит поделиться.

Гринвуд дебютировал в сборной Англии, выйдя на замену на 78-й минуте в Рейкьявике, заменив Харри Кейна.

Гринвуд в матче против Исландии / Источник: Getty Images

Однако он не поехал в Копенгаген на следующий матч. Вместо этого его отправили домой с Филом Фоденом из Манчестер Сити за то, что он пригласил девушек в отель команды, что является серьезным нарушением правил.

Саутгейт узнал об этом от сотрудников службы безопасности Англии, которые следили за камерами видеонаблюдения, после чего новость попала в заголовки газет.

Некоторые старшие игроки были в ярости, потому что это поставило под угрозу матч против Дании. УЕФА мог бы отменить игру из-за нарушения карантина со стороны англичан, что означало бы автоматическую победу датчан. Англия изолировала Гринвуда и Фодена и немедленно отправила их обратно.

После этого Саутгейт продолжал рассматривать Гринвуда в качестве игрока сборной, но Юнайтед продолжал советовать ему не ездить на матчи "Трех львов". По словам клуба, Гринвуд был включен в предварительный состав на отложенный Евро-2020, но был исключен "для того, чтобы полностью оправиться от травмы".

Однако Саутгейт понимал, что Гринвуд сможет появиться в сборной только в том случае, если ему будут гарантированы минуты, а таких гарантий он не мог предоставить.

Гринвуд и Фоден на тренировке сборной Англии / Источник: Getty Images

"Ты - д*рьмо, а Криштиану Роналду - труп"

Уверенность Мэйсона зародилась еще в первые дни его пребывания в академии МЮ. В возрасте 16 лет он мог быть жестоким в выборе слов, описывая уровень игры его сверстников, что не редкость среди талантливых игроков молодежных команд.

Кто-то, кто был свидетелем событий, сказал: "Он знал, что был хорошим игроком. он не стеснялся говорить кому-то, что они д*рьмо. Когда вы это слышите, вы думаете: "Нельзя так говорить".

Но, опять же, Гринвуд обрушил ту же критику на Криштиану Роналду, когда тот еще был в Реале. "Он труп", — сказал однажды Гринвуд, подразумевая на подростковом жаргоне, что португалец закончился как футболист. Персонал поправил его и счел его ментальность юношеским заблуждением.

Гринвуд и "труп" Роналду / Источник: Getty Images

Лояльность и связь клуба с отцом Мэйсона

Мэйсон по крайней мере однажды поднимал вопрос персоналу Юнайтед о переходе в Манчестер Сити в напряженные моменты на тренировках. Несколько источников говорят, что в клубе были опасения, что он может перейти в стан "горожан".

Но когда Сити, тративший миллионы на строительство своей академии, обратился напрямую к подростку из Юнайтед, он им отказал.

В это время персонал "красных дьяволов" сильно обрушился на Гринвуда. Киран МакКенна, который до прихода в основную команду был тренером команды до 18 лет, приложил немало усилий, чтобы провести Мэйсона по возрастным группам.

МакКенна взял Гринвуда в свою команду до 18 лет, когда ему было 16 лет, и продолжал давать дополнительные "тренерскую и пастырскую заботу". Анхель Гомес, будучи на год старше Мэйсона, взял на себя братскую роль.

Гринвуд в матче МЮ U-18 - Северная Ирландия U-18 / Источник: Getty Images

У Эндрю Гринвуда, отца игрока, был свой стиль обучения. Когда его сын впервые начал играть за Юнайтед в возрасте девяти лет, он мог быть очень громким на боковых линиях поля. Сотрудники клуба перекидывались с ним парой слов, и он успокаивался.

Шли годы, ему также объяснили, почему они продвигают его сына вверх по возрастным группам. Это было сделано, чтобы постепенно раскрывать талант игрока, и что это будет оценено по достоинству.

Джон Мерто, ныне футбольный директор Манчестера, установил прочные отношения с Гринвудом-старшим, и связь с клубом была подчеркнута, когда семья отвергла предложение Ювентуса до того, как Мэйсон подписал свой первый профессиональный контракт.

Многие клубы пытались убедить Эндрю, чтобы тот намекнул сыну на смену команды. Но, в отличие от других семей, он никогда не использовал такой шантаж, чтобы выбить из "красных дьяволов" больше денег. Он отчаянно хотел, чтобы его сын играл на Олд Траффорд.

Эндрю также отказался от нескольких предложений от футбольных агентств. Одно агенство даже предлагало аванс в размере 1 миллиона фунтов.

Источник: Getty Images

Психологическая опека со стороны "красных дьяволов", воспитательные меры и возмужание

При Сульшере в МЮ было то, что они считали подразделением по защите и обучению Гринвуда. Но некоторые сотрудники считали, что ему нужна поддержка психолога, поскольку он молодой человек, работающий в условиях чрезвычайного стресса и ожидающий выступления за всемирно известную команду.

Среда первой команды отличается от уровня академии, где главным мотиватором является результат. Как говорит один источник: "Там есть внутренняя поддержка, но этот постоянный круглосуточный надзор за игроком может потеряться, как только вы станете членом основной команды".

Были рекомендованы конкретные практикующие специалисты, но клуб придерживался штатных сотрудников. По крайней мере, в одном случае, когда он не соответствовал ожидаемым стандартам, его отправили тренироваться с младшими возрастными группами на запланированный период в три или четыре недели.

Источник: Getty Images

Исключение длилось всего несколько дней. Летом 2019 года Юнайтед продал Ромелу Лукаку и отдал Алексиса Санчеса в аренду, не подписав ни одного нападающего, что повысило важность Гринвуда для команды, когда ему было всего 18 лет.

Мэйсон демонстрировал признаки того, что он становится более зрелым, постоянно интересуясь состоянием дел у персонала, хотя раньше он не проявлял большого интереса к такого рода разговорам.

В ноябре 2021 года он провел дополнительные тренировки с юными игроками Манчестера, несмотря на то, что первой команде был предоставлен выходной из-за международного перерыва.

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Публикация печально известных записей и арест

У Мэйсона были крепкие дружеские отношения с игроками, с которыми он вырос в академии, но некоторые старшие товарищи считали его отчужденным. Они же затем были потрясены, когда в январе 2022 года появилась запись, которая привела к его аресту.

Эта запись была сделана в октябре 2021 года. В следующем месяце Сульшера уволили. МакКенна также покинул клуб. Ральф Рангник, исполнявший обязанности тренера, не был достаточно близок с игроками, чтобы знать, что происходит на самом деле.

Публикация аудиозаписи и фотографий в социальных сетях рано утром в воскресенье, 30 января 2022 года, ошеломила Юнайтед. Сотрудники клуба поспешно пытались установить факты.

В те выходные Гринвуда видели, как он подавал заявку на членство в гольф-клубе Hale, но затем его жизнь резко изменилась. Он был арестован, и МЮ заявил, что он будет исключен из состава.

Рангник, которому необходимы были положительные результаты на поле, внезапно потерял игрока, который, по его мнению, идеально подходил под его стиль.

Утром 2 февраля генеральный директор Ричард Арнольд разослал персоналу электронное письмо, напомнив всем, что дело в полиции, и что никто не должен это комментировать.

Гринвуд в матче Англия U-17 - Германия U-17 / Источник: Getty Images

Судебное разбирательство и несколько ночей в тюрьме

Гринвуд самостоятельно назначил себе адвоката, Юнайтед же посчитал, что помощь клуба в этом отношении будет нецелесообразна. Но официальные лица клуба поддерживали связь с семьей Гринвуда и, зная о развитии событий по прошествии нескольких месяцев, начали думать, что никаких обвинений предъявлено не будет.

Но КП предъявила Гринвуду обвинение в октябре, через девять месяцев после публикации видеозаписи и фотографий в социальных сетях. Газета The Sun получила фотографию, на которой он нарушает условия освобождения под залог, и его адвокат был проинформирован о плане публикации.

Гринвуд и его семья добровольно уведомили полицию о том, что он нарушил условия залога. Он был повторно арестован, заключен под стражу и провел три ночи в камере полицейского участка. Он предстал перед магистратским судом Манчестера 17 октября в присутствии своего отца Эндрю и мамы Мелани. МЮ прислал им на помощь сотрудников службы безопасности.

В суде ему были предъявлены три обвинения: попытка изнасилования в связи с предполагаемым инцидентом 22 октября 2021 года; участие в контролирующем и принудительном поведении, а именно доступ и мониторинг учетных записей в социальных сетях и нападение с причинением телесных повреждений в период с 1 декабря по 31 декабря 2021 года.

Источник: Getty Images

Обвинитель Ребекка Маколей-Аддисон сообщила суду, что Гринвуд обвиняется в "угрозах и уничижительных комментариях в адрес жертвы, что нанесло ей серьезный ущерб".

Слушание должно было выяснить, будет ли Гринвуд заключен под стражу до даты суда.

Адвокат его защиты, Дэвид Тоул, по поручению адвоката футболиста Луизы Строу, ясно дал понять суду, что Мэйсон несколько раз нарушал условия залога, и полиция знала об этом и не действовала.

Полиция отвергла это обвинение, настаивая на том, что повторно арестовала его, как только узнала об этом. Защита Гринвуда сообщила суду, что у них есть доказательства обратного. "Какой смысл в условиях залога, если полиция не обеспечивает их соблюдение?", — спросил окружной судья Марк Хэдфилд.

Суду сообщили, что Гринвуд сдал свой паспорт, живет там, где должен быть, отвечал на вопросы в интервью и предоставил пароли к своим телефонам.

Судья Хэдфилд отклонил ходатайство об освобождении под залог, и Гринвуд был заключен в тюрьму. Когда решение было зачитано, Гринвуд ошеломленно посмотрел на свою семью.

Он остался на две ночи, прежде чем его команда защиты подала второе повторное заявление судье Джону Поттеру в Королевский суд Манчестера. Он отменил решение судьи Хэдфилда и внес залог с условиями, в том числе отказом от контактов со свидетелями обвинения и проживанием по домашнему адресу.

В понедельник, 21 ноября, он предстал перед Королевским судом Манчестера, и ему сказали, что он должен будет снова явиться 10 февраля 2023 года.

Гринвуд перед судом / Источник: Getty Images

Внезапное закрытие дела: что дальше?

Но в феврале уголовное преследование было прекращено. Представитель КП сказал: "Мы обязаны постоянно контролировать дела".

"В данном случае сочетание отзыва ключевых свидетелей и появления новых материалов означало, что реалистичной перспективы осуждения больше не было. В этих обстоятельствах мы обязаны прекратить дело. Мы объяснили свое решение всем сторонам".

Теперь же Мэйсон Гринвуд готовится стать отцом ребенка своей жертвы.

Увидят ли его снова на поле, неизвестно. Манчестер Юнайтед отклонил арендное предложение одного турецкого клуба, продолжая внутреннее расследование.

Один источник считает, что этот опыт изменил Гринвуда: "Он бы проломил кирпичную стену, чтобы сейчас снова играть за Юнайтед".

Некоторые в клубе даже считают, что он может снова играть в красной футболке. Если клуб пойдет по этому пути, это вызовет национальную моральную головоломку, а также вызовет спортивные дебаты.

Спонсоры в частном порядке выразили обеспокоенность по поводу его возвращения. Некоторые члены женской команды заявили, что они против возвращения Мэйсона.

Источник: Getty Images

Присутствие Гринвуда ощущается на играх манкунианцев. Болельщики Ньюкасла пели о нем песню во время финала кубка лиги. Несколько источников задавались вопросом о его решимости бороться с таким вниманием.

Представитель игрока сказал: "Во всем этом нет никакого реального смысла, это смесь старых новостей, спекуляций, полуправды и совершенно ложных заявлений. Мэйсону 21 год, он был оправдан, и ему должна быть предоставлена ​​возможность вернуться и двигаться вперед в своей молодой жизни".

Его история вызывает вопросы у Манчестера, и подход к благополучию изучается внутри клуба. Некоторые люди, работавшие на Олд Траффорд, также считают, что клуб должен стать сильнее благодаря талантливым игрокам академии, и что нельзя жертвовать дисциплиной ради будущих звезд.

В этой истории полно уроков для всех ее участников.

Лори Уитуэлл, адаптация Алексей Погорелов